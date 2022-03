Lautaro colpisce due volte e rialza l’Inter: 2-0 all’intervallo sulla Salernitana

L’Inter è in vantaggio 2-0 a fine primo tempo sulla Salernitana. A segno, con una doppietta, Lautaro Martinez, che non segnava proprio dalla gara di andata a Salerno, a metà dicembre.

Il Toro ha portato in vantaggio l’Inter contro la Salernitana al 23’ sfruttando un assist di Barella. Poco prima l’argentino aveva colpito una traversa. Termina così il digiuno del Toro ma anche quello dell’Inter che non andava a segno da 425 minuti.

Il raddoppio al 40′, che spiana la strada all’Inter sui campani. Con i due gol ai granata, Lautaro arriva a 50 gol in Serie A e l’Inter al momento è prima in classifica, in attesa di Napoli-Milan.

Foto: Twitter Inter