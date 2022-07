Lautaro: “Cerco di dare sempre il massimo. Sogno il mondiale con l’Argentina”

Lautaro Martinez è carico per questa nuova stagione con l’Inter, ma ancor di più per poter riabbracciare finalmente Lukaku. Nel corso di un evento svolto a Milano, l’attaccante interista ha commentato il suo sogno nel cassetto ma non solo.

Queste le sue parole. “La mia miglior qualità? Dare sempre il massimo in campo, metto sempre grande impegno. Il mio modello? Mio padre. Il mio sogno? Giocare con la Nazionale argentina, anche al Mondiale. Il mio obiettivo è dare il massimo e cercare di migliorare ogni giorno, mentre i miei valori sono l’umiltà, il duro lavoro e l’essere sempre responsabile di quello che faccio”.

Foto: Twitter Inter