Lautaro carica l’Inter: “Lazio avversario difficile, ma vogliamo i tre punti”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di San Siro contro la Lazio: “Sappiamo che la Lazio è un avversario difficile, cercheremo di lavorare bene sia in attacco che in difesa per i 3 punti. L’intesa con Lukaku? Mi offre molte di opportunità, lui riesce a segnare e a farti segnare in qualsiasi momento. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto insieme e ogni giorno cerchiamo di allenarci per migliorare la nostra intesa”.

Foto: Twitter ufficiale Inter