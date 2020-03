Lautaro, l’agente allo scoperto: “Barça e Real? Nulla di serio, ora pensa solo all’Inter”

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di Radio Del Plata per parlare del futuro dell’attaccante dell’Inter. Queste le sue parole: “Essere uno dei più ambiti sul mercato è un sogno, ma per lui non sta succedendo niente di particolare. L’unica cosa che vuole è giocare e fare gol. Si dice che lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma per lui non fa alcun effetto, altri non dormirebbero la notte. Non mi chiama mai per chiedere se le voci siano vere o false, è concentrato sul presente e sul suo lavoro all’Inter. Abbiamo parlato con molte persone, ma nulla di più. Al momento quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club, non c’è nulla di formale o di serio. La sua crescita ha fatto sì che le big del mondo lo osservino con attenzione. Speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita”, ha chiuso l’agente di Lautaro.

Foto: Twitter ufficiale Inter