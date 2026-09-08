Lautaro: “Abbiamo affrontato una squadra che ha il nostro obiettivo, la Champions. Potevamo fare meglio”

08/09/2026 | 23:17:50

Lautaro Martinez a margine della sconfitta contro il Real Madrid a Sky Sport: “Questa è una competizione di dettagli e quando sbagli paghi il prezzo. Gestendo il possesso abbiamo subito i due gol, loro sono di altissimo livello, ma abbiamo fatto una gara di personalità. Il nostro obiettivo, come il loro, è quello di vincere la Champions. Non siamo riusciti ad approfittare di tutte le occasioni che abbiamo avuto. Courtois è uno dei migliori al mondo, ma dobbiamo migliorare sotto porta e potevamo fare meglio. Può essere che c’era poco spazio in mezzo e dovevamo occupare più lo spazio con le mezze ali e, nel secondo tempo, abbiamo avuto più facilità a trovare campo”.

Foto: X Inter