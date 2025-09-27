Lautaro: “12 gol in 12 partite con il Cagliari? Non ci avevo fatto caso. Importante restare in scia scudetto”

27/09/2025 | 23:20:31

Lautaro Martinez, attaccante dell‘Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Venire qui a Cagliari è sempre difficile, un campo piccolo con la loro tifoseria che si fa sempre sentire. 12 gol in 12 partite contro di loro? Non ci avevo fatto caso, incredibile. Abbiamo parlato tanto studiando bene la gara. Credo che sia una vittoria giusta per noi, il secondo gol ci ha dato tranquillità”.

Quinto di sempre nella storia dell’Inter per gol in A. Quanto è importante rimanere in scia delle altre rivali?

“Importantissimo, sono anni che stiamo lì attaccati, sempre arrivando in fondo a tutte le competizioni. Sono sempre pronti ad attaccare l’Inter come ha detto Bastoni, ma abbiamo un gruppo sano che lotta per l’Inter, dobbiamo continuare così. Dobbiamo recuperare e prepararsi bene sia per la Champions che per il campionato”.

Su Pio Esposito: cosa lo rende pronto? “Lo conosciamo dalla Primavera, quando veniva ad allenarsi con noi. Si allena sempre con la testa giusta, si allena al massimo, ascolta, ma dobbiamo, anzi dovete lasciarlo tranquillo. Lui è italiano, è giovane, gli stiamo dietro, è importante per noi e per il calcio italiano, deve crescere tanto, ma sta già dimostrando di avere tanto valore”.

Foto: Instagram Inter