Laurienté: “Sono felice di aver prolungato il mio contratto. Per me questo club rappresenta davvero molto”

15/05/2026 | 16:30:04

L’attaccante del Sassuolo, Armand Laurienté, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio del suo rinnovo. Queste le sue parole:

“Sono felice di aver prolungato il mio contratto con il Sassuolo. Per me questo club rappresenta davvero molto, ringrazio la Proprietà, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e il Direttore Sportivo Francesco Palmieri per avermi dato questa importante possibilità. Ringrazio inoltre il Mister, tutto lo staff e la squadra per l’aiuto costante ricevuto in questa stagione. Ringrazio e saluto anche i tifosi, che mi sono sempre stati vicino. Ci vediamo domenica allo stadio. Avanti insieme. Forza Sassuolo”.

Foto: Instagram Laurienté