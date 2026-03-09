Laurienté risponde a Maldini: è 1-1 tra Lazio e Sassuolo all’intervallo
09/03/2026 | 21:36:05
Concluso il primo tempo della gara tra Lazio e Sassuolo all0 stadio Olimpico. E’ 1-1 alla fine dei primi 45 minuti.
Inizio strepitoso della Lazio, con Isaksen che si invola verso la porta, para Muric. Sulla respinta arriva Maldini che insacca dopo un minuto e mezzo. La Lazio continua a giocare. Ancora Isaksen, pericoloso, conclusione di sinistro, palla al lato.
Dalla mezz’ora, cresce il Sassuolo. Al 35′ arriva il pareggio. Bella azione dei neroverdi, un fraseggio che libera Laurienté in area di rigore che insacca l’1-1 all’Olimpico.
Foto: sito Sassuolo