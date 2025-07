Laurienté piace sempre al Bologna: è in lista da quasi un anno

17/07/2025 | 18:08:59

Armand Laurienté non è felicissimo di restare al Sassuolo. La società vorrebbe trattenerlo, l’esterno intende capire se ci sono chance altrove. Dopo qualche sondaggio dall’estero, possiamo aggiungere che quello di Laurienté è un nome sempre presente nella lista del Bologna. Un interesse retrodatato e che risale addirittura allo scorso agosto quando il Sassuolo aveva resistito malgrado la fresca retrocessione in Serie B. Ora il Bologna è alla finestra, ci sono altri due o tre nomi valutati per quel ruolo, con Laurienté sempre presente.

Foto: Instagram Laurienté