LAURIENTE’ MVP DELLA SERIE B: UN TALENTO DA MASSIMA SERIE

L’attaccante del Sassuolo Armand Laurienté si è aggiudicato il trofeo come MVP della Serie BKT 2024/2025, riservato al miglior calciatore del torneo. Un giocatore da Serie A prestato alla Serie B e che ha spinto i neroverdi a una rapida promozione nella massima serie dopo un solo anno di purgatorio in B. Per Laurientè, adesso, potrebbero riaccendersi i riflettori della Serie A, con diversi club pronti a mostrare interesse per il talento degli emiliani. Un calciatore duttile travestito da 9, si potrebbe affermare a ragion veduta tenendo conto delle 18 reti messe a segno nell’arco della stagione agonistica corrente. L’ala con doppia nazionalità, tra Francia e Guadalupa, ha collezionato 33 presenze, di cui una in Coppa Italia con gol, e 6 assist. Soprannominato il mago di Gonesse, sarà atteso da un’estate di telefonate e proposte che potrebbero portarlo lontano da Sassuolo, questa volta per davvero.

Già la scorsa estate, le possibilità di vederlo lasciare i neroverdi erano alte, come confermato in una intervista concessa a Cronache di Spogliatoio: “Lo ammetto. L’estate scorsa avevo contatti con alcuni club importanti, avrei preferito partire. Penso mi si possa capire. Poi però sentivo di avere qualcosa di diverso dentro. Era come se sentissi di avere una sorta di debito da restituire al Sassuolo”. Detto, fatto. Adesso, dopo aver saldato il debito con il club, verrà il tempo delle valutazioni e delle scelte. Il legame con il Sassuolo potrebbe spezzarsi, con affetto e riconoscenza, ma adesso per Laurientè è giunto il momento di spiccare un altro volo. Si vocifera di un interesse del Milan e di sirene inglesi, comunque vada potrebbe presentarsi un’avventura di alto livello.

FOTO: Lega Serie B