Laurienté: “Io e Berardi abbiamo un debito morale verso il Sassuolo”

Continua la grande cavalcata del Sassuolo verso la promozione in Serie A. I neroverdi, infatti, si trovano in vetta alla classifica della Serie B con 62 punti, seguiti dal Pisa che, invece, si trova a 57. A parlarne, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, è stato Laurienté che sta vivendo una stagione da sogno in termini realizzativi, con ben 13 gol all’attivo. Queste le sue parole: “Io, Berardi e altri abbiamo un debito morale verso questo club, vogliamo riportarlo in Serie A. Domenico poi ha un modo di coinvolgere tutti, è l’anima dello spogliatoio, mette la sua esperienza al servizio di tutti, è un leader. Le mie difficoltà iniziali? Avevo bisogno di capire la categoria, gli avversari, come muovermi in campo, il mio ruolo. Le voci di mercato non mi hanno condizionato, quelle ci sono ogni anno per tutti. Mercato? Intanto pensiamo a riportare il Sassuolo in Serie A e poi si vedrà”.

FOTO: Instagram Laurienté