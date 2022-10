Laurienté: “Il Lorient non voleva cedermi, ma il Sassuolo è stato determinato. Mi ispiro a Juninho”

Durante l’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Armand Laurienté è tornato a parlare della trattativa che lo ha portato al Sassuolo avvenuto negli ultimi giorni di mercato: “La trattativa era complicata, il Lorient non voleva cedermi. Il Sassuolo è stato davvero determinato e… eccomi qui. L’inserimento è stato rapido, sono contento. Ma adesso viene il difficile: bisogna continuare così. Dionisi mi chiede di non esitare a dribblare, seguire l’istinto, prendere dei rischi, avere fiducia in me stesso. Mi esercito tanto, è capitato di fare gol molto belli. Mi ispiro a Juninho Pernambucano, il migliore specialista di sempre. Cerco di battere come lui, con le tre dita. Come la chiamate in Italia? Ecco, la “maledetta”

Foto: Laurienté Instagram