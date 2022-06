LAURIENTÉ IL JOLLY CHE TANTO PIACE AL TORINO

Il Torino si è precipitato su Armand Laurienté. Francese, classe 98, jolly tutta fascia, può giocare sia a destra che a sinistra. Ideale per il sistema di gioco di Ivan Juric. Il giocatore di proprietà del Lorient ha iniziato nelle giovanili del Rennes, squadra che lo farà esordire anche tra i professionisti. Nella stagione 2018/2019 gioca in prestito all’Orléans, dove colleziona 12 presenze e 3 gol; fa poi ritorno al Rennes, e debutta in prima squadra in Ligue 1 nel match perso contro il Reims il 17 febbraio 2019.

Nel settembre del 2019 passa in prestito al Lorient, la società viste le ottime prestazioni decide di riscattarlo. Finora col club francese ha collezionato 77 presenze condite da 10 gol. È pero l’ultima stagione che mette in mostra tutte le doti del giovane esterno. 6 gol e 4 assist, in 35 gare fanno di lui uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico.

Il Torino e il ds Vagnati stanno provando di tutto pur di portarlo sotto la mole. L’offerta è di 6 milioni e la dirigenza conta di chiudere in breve tempo, anche spingendo sulla volontà del calciatore di arrivare in Italia. Non sarà facile perché la valutazione che ne fa la squadra francese è di 8 milioni. Su di lui c’è l’interesse anche del Sassuolo che dopo aver perso Cancellieri, potrebbe ora tuffarsi sull’attaccante francese. La trattativa al momento sembra essere intavolata, ma è presto per considerarla completata.

Foto: Twitter Lorient