Laurienté-Besiktas: conferme sul gradimento. Palla al Sassuolo
04/06/2026 | 23:15:56
Armand Laurienté ha rinnovato recentemente il contratto con il Sassuolo, nuova scadenza 2029, giusto premio dopo una stagione di assoluto spessore. Noi possiamo confermare quanto svelato ieri sera, ovvero che per l’esterno offensivo ci sono un paio di richieste dalla Turchia. Una pista porta al Besiktas che potrebbe essere a maggior ragione interessato quando Italiano completerà gli accordi (trattativa in stato avanzato) per diventare il nuovo allenatore. Dipenderà molto dall’offerta, ma il gradimento per Laurienté c’è.
Foto: X Sassuolo