L’attaccante Lucca al Pisa: siamo ai dettagli. Era la sorpresa di una settimana fa

Lorenzo Lucca dal Palermo al Pisa, siamo in dirittura d’arrivo. Operazione da circa 2 milioni più eventuali bonus, una sorpresa per chi lo ha scoperto nelle ultime ore. Una nostra esclusiva che sta per andare in porto, visto che sia il 10 che il 15 luglio avevamo indirizzato l’attaccante 2000 verso il Pisa, un club fino a quel momento mai accostato a Lucca. Sabato scorso, il club toscano, intuendo la volontà del Sassuolo di prendere tempo, era già uscito allo scoperto. Il sorpasso dei nerazzurri è arrivato Giovedì scorso, quando ha presentato un’offerta importante al club siciliano. Ora mancano davvero gli ultimi dettagli.

Foto: Instagram giocatore