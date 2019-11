Sime Vrsaljko rivede la luce in fondo al tunnel. Il calvario del laterale croato dell’Atletico Madrid, infatti, sembra essere vicino alla conclusione: come riporta la stampa iberica, l’ex Inter sarebbe pronto a tornare a disposizione di Diego Pablo Simeone dopo una lunga assenza. Vrsaljko è fermo ai box da gennaio per l’operazione chirurgica al ginocchio destro.

Foto: Marca