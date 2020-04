L’Atletico, Partey e un futuro in bilico: dai rumors sull’Arsenal alle conferme del padre

Sembrano destinate a separarsi presto le strade di Thomas Partey e dell‘Atletico Madrid. Il classe ’95 potrebbe fare le valigie in vista della prossima sessione di mercato, con l’Arsenal pronta a fare sul serio per anticipare la concorrenza presentando un’offerta vicino ai 50 milioni della clausola rescissoria. E dopo i rumors esteri delle scorse settimane, ora arrivano conferme in merito. Quest’oggi, il padre dello stesso Partey, è intervenuto ai microfoni della radio Tru Fm svelando un importante retroscena: “Ho chiamato mio figlio dopo aver sentito queste voci e mi ha detto che sono vere. Sta parlando con i Gunners, ma tutto dipende dall’offerta che verrà presentata all’Atletico”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e che confermano il forte interesse (e non solo) dell’Arsenal per Thomas Partey.

Foto: Marca