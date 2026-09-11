L’Atletico Nacional annuncia James Rodriguez

11/09/2026 | 09:05:10

James Rodriguez sarà un nuovo calciatore dell’Atletico Nacional. E sui social il club colombiano sta esaltando da diverse ore l’operazione anche in chiave campagna abbonamenti. “Un saluto del 10 per i tifosi del più grande”, questo lo slogan per celebrare James. L’Avellino ci ha provato, ma dopo la proposta di due sere fa c’è stato un rilancio dell’Atletico Nacional e l’attaccante ha preferito tornare in Patria per preparare nel migliore dei modi la prossima edizione della Copa America.

Foto: Instagram James Rodriguez