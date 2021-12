L’Atletico Mineiro è campione di Brasile per la seconda volta nella sua storia. Battuto in rimonta 3-2 il Bahia

L’Atletico Mineiro si è laureato questa sera campione di Brasile per la seconda volta nella sua storia. Battuto in rimonta 3-2 il Bahia con una doppietta di Keno e la rete di Hulk. Il club non vinceva il titolo dal 1971.

🐔 O CLUBE ATLÉTICO MINEIRO É O CAMPEÃO BRASILEIRO DE 2021! NÓS SOMOS CAMPEÕES, MASSA! O #GALO É BICAMPEÃO! GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 🏴🏳️ 🏆🏆 #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/cR8CGjOjN6 — Atlético 😷 (@Atletico) December 2, 2021



FOTO: Twitter Atletico Mineiro