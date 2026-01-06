L’Atletico Mineiro annuncia Isaac al Verona

06/01/2026 | 09:45:02

Colpo del Verona, sempre molto attento alle evoluzioni sui giovani talenti. L’Atletico Mineiro ha annunciato con un post nella notte di aver completato il trasferimento dell’attaccante Isaac Aguiar Tomich, classe 2004, all’Hellas. La trattativa prevede la cessione di una parte dei diritti patrimoniali del calciatore e l’opzione di acquisto di un’ulteriore percentuale. L’Atletico Mineiro, si legge nel comunicato, ha mantenuto il 50 per cento dei diritti economici del giocatore, consentendogli un ritorno economico in futuro.

Foto: Instagram Atletico Mineiro