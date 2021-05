L’Atletico Madrid vince la Liga: i quotidiani spagnoli celebrano la squadra

Le prime pagine spagnole di oggi, 23 maggio 2021, dedicano grande spazio all’Atletico Madrid: la squadra di Simeone, da ieri sera, dopo la vittoria in trasferta per 2-1 contro il Valladolid ha conquistato la Liga. Queste tutte le aperture dei giornali, As titola: “Un successo che sa di gloria”. Marca invece: “Campioni”, e poi: “Soffri, credi e vinci”

Sulla stessa linea d’onda anche il Mundo Deportivo: “Atletico Campione“.

Sport, invece, dedica spazio al Barcellona: “Fine di un ciclo”. Nel taglio alto celebra i colchoneros: “Atletico Campione, Real Madrid senza titoli“.

FOTO: Twitter Atletico Madrid