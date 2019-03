L’Atletico Madrid supera il Leganes e ora pensa alla Juve

L’Atletico Madrid di Simeone replica alla vittoria di ieri della Juventus e si impone per 1-0 su Leganes. Per i colchoneros decisivo il gol del subentrato Saul al 50′ della ripresa. Il centrocampista spagnolo, insieme a Morata, è stato tenuto fuori dai titolari per quello che era una sorta di mini turn-over. Nella ripresa, però, il cholo è stato costretto a buttarlo nella mischia e lui ha ripagato con un gol che è valso tre punti. Archiviata dunque la pratica Leganes, l’Atletico ora potrà dedicarsi alla preparazione della sfida dell’Allianz Stadium che vale i quarti di finale di Champions League.

Foto: Mundo Deportivo