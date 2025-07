L’Atlético Madrid su Romero per rinforzare la difesa: trattative in corso col Tottenham

02/07/2025 | 10:25:44

L’Atlético Madrid ha individuato in Cristian “Cuti” Romero il rinforzo ideale per la difesa. Il centrale argentino, classe 1998, è il primo nome sulla lista di Simeone per riportare solidità al reparto arretrato, un tratto distintivo dei primi anni dell’allenatore colchonero. Il Tottenham, proprietario del cartellino, chiede però 70 milioni di euro, una cifra alta ma su cui il club inglese sarebbe disposto a trattare, secondo quanto riferito da AS. L’operazione richiederà tempo e pazienza, vista la rigidità del presidente Daniel Levy. Non solo difesa: l’Atlético cerca anche un attaccante e un esterno d’attacco per sostituire Correa e Riquelme, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Per il roccioso difensore argentino, la destinazione sarebbe indubbiamente gradita.

Foto: Instagram Romero