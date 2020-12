L’Atletico Madrid sta pensando di rivolgersi al Tas per la squalifica di Trippier

L’Atletico Madrid starebbe pensando di rivolgersi al Tas di Losanna per la squalifica di Kieran Trippier, terzino inglese della squadra allenata da Simeone. Seconda quanto riporta il quotidiano spagnolo As, la vicenda rischia di diventare un caso giudiziario internazionale. La squalifica, di 10 settimane, è stata inflitta perché il calciatore avrebbe usato le informazioni riservate sul suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico per scommettere, tramite un intermediario. Ora a Trippier è vietato anche di alenarsi. Il club spagnolo vuole fare ricorso, e nel caso arrivare fino al Tas di Losanna, perché la squalifica è stata inflitta dalla federcalcio inglese ed estese a tutta l’ambito internazionale tramite una sollecitazione dei dirigenti inglesi alla Fifa.

Foto: Youtube Atletico Madrid