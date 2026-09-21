L’Atletico Madrid sfotte Mourinho con un foglio stampato: “Basta molestie agli arbitri adesso”

21/09/2026 | 18:01:35

Il derby di Madrid, giocatosi ieri pomeriggio al Riyadh Air Metropolitano, ha scatenato mille polemiche. L’Atletico ha vinto 2-1 grazie alle reti di Grimaldo su rigore e David, al terzo gol consecutivo. Inutile la testata di Rudiger nei minuti di recupero. Ma, a scatenare le scintille sono stati due mancati interventi del VAR e dell’arbitro, nella prima frazione di gioco, su dei falli evidenti di Romero e Kang-In Lee. In conferenza stampa post partita, José Mourinho si è presentato con due fogli che ritraevano i falli incriminati, accusando l’arbitro della gara di essere: “Un poveretto che ha arbitrato partite modeste”. Non si è fatta attendere la risposta dell’Atletico che, qualche minuto fa, ha postato sui propri social un video di una stampante che ha stampato un foglio con il volto di Mourinho e una scritta inequivocabile: “Basta molestie agli arbitri adesso”.

Foto: Instagram Atletico