L’Atlético Madrid punta Enzo Millot: trattative in corso per il centrocampista dello Stoccarda

24/07/2025 | 11:55:02

Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’Atlético Madrid ha avviato i contatti per Enzo Millot, talentuoso centrocampista francese dello Stoccarda, il cui contratto prevede una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Dopo una stagione di grande spessore con il club tedesco, in cui ha collezionato 42 presenze condite da 12 gol e 8 assist, Millot, 23 anni e sotto contratto fino al 2028, sembra pronto a fare il salto verso una squadra di maggior prestigio. Diversi club hanno mostrato interesse per il centrocampista, ma l’offerta più concreta sembra arrivare dalla Liga. L’Atlético è in trattativa con il giocatore per definire i termini dell’accordo, dopodiché invierà allo Stoccarda la proposta ufficiale che soddisfa la clausola rescissoria. Non mancano altri pretendenti, tra cui Galatasaray e alcune squadre tedesche, ma al momento il club spagnolo sembra in pole position per assicurarsi il giovane talento ex AS Monaco.

Foto: insta millot