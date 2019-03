L’Atletico Madrid perde Filipe Luis: lesione al soleo

L’Atletico Madrid ha perso Filipe Luis per infortunio. Riscontrata una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra, la risonanza magnetica non ha lasciato dubbi. Il terzino brasiliano era uscito per infortunio durante la gara con la Real Sociedad vinta con una doppietta di Morata. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, ma la sua presenza a Torino contro la Juve il 12 è fortemente a rischio.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid