L’Atletico Madrid ha deciso: cessione in arrivo per Molina

19/07/2025 | 10:09:24

Come riporta AS, le strade di Molina e dell’Atletico Madrid sono pronte a separarsi. L’Atletico ha già individuato nel giovane Jesús Areso del Bilbao il possibile sostituto. Nelle ultime ore il club lavora attivamente per facilitare la cessione di Molina e aprire così spazio ad Areso. Nonostante Molina abbia un contratto fino al 2027, il club sarebbe disposto a cederlo se per un’offerta superiore ai 30 milioni di euro.

Foto: Instagram Atletico