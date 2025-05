L’Atletico Madrid chiarisce: “Angel Correa ha un contratto fino al 2026”. Il comunicato

19/05/2025 | 16:15:12

Doccia fredda per Angel Correa. Dopo l’addio emozionante al suo pubblico e il post sui social che annunciava la partenza dall’Atletico, lo stesso club di Madrid ha ricordato a tutti che l’attaccante argentino ha un contratto in vigore fino al 2026:“Visti i dubbi generati al termine della partita di ieri contro il Real Betis al Riyadh Air Metropolitano, il club vuole chiarire che Ángel Correa ha attualmente un contratto con l’Atlético de Madrid fino al 30 giugno 2026. Nessun club ha contattato la nostra società per avviare trattative per un possibile trasferimento del nostro attaccante, né un suo rappresentante ci ha fatto alcuna offerta per il nazionale argentino. Ángel Correa è entrato a far parte dell’Atlético Madrid nel dicembre 2014 e da allora ha giocato 465 partite ufficiali, diventando il sesto giocatore con più presenze nella storia del club. Ha anche segnato 88 gol in queste partite. Una carriera brillante che il club riconoscerà pienamente alla scadenza del contratto del giocatore o in caso di trasferimento in un altro club”.

Foto: Instagram Angel Correa