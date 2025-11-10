L’Atletico Madrid cambia proprietario: il comunicato del club

10/11/2025 | 14:05:08

È arrivata l’ufficialità, l’Atletico Madrid cambia proprietà. Apollo Sports Capital è diventato l’azionista di maggioranza del club.

Questo il comunicato:

“L’Atlético de Madrid e i suoi principali azionisti – Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e i fondi Ares Management – ​​hanno raggiunto un accordo affinché Apollo Sports Capital (“ASC”), la società globale di investimenti sportivi di Apollo (NYSE: APO), diventi l’azionista di maggioranza del Club.

Come parte dell’accordo, Gil e Cerezo continueranno a guidare l’Atlético de Madrid rispettivamente come Amministratore Delegato e Presidente, e rimarranno azionisti, garantendo continuità di visione e leadership. Negli ultimi due decenni, sotto la guida di Gil e Cerezo, l’Atlético de Madrid è diventato una delle istituzioni calcistiche più affermate e riconosciute d’Europa, ottenendo un successo sportivo duraturo, una crescita del marchio globale e una forte presenza nella comunità.

L’investimento di ASC rafforzerà la posizione del Club tra i migliori club calcistici e sosterrà la sua ambizione di offrire successi a lungo termine a milioni di tifosi in tutto il mondo. In qualità di investitori a lungo termine, ASC e gli attuali azionisti collaboreranno con il management dell’Atlético de Madrid per rafforzare la solidità finanziaria, la competitività sportiva e l’impatto sulla comunità del Club.

Il gruppo di azionisti intende investire ulteriore capitale per sostenere i piani a lungo termine del Club, inclusi ulteriori investimenti nelle squadre dell’Atlético de Madrid e in importanti progetti infrastrutturali. Tra questi, lo sviluppo della Ciudad del Deporte, un nuovo distretto sportivo e di intrattenimento adiacente allo stadio Riyadh Air Metropolitano, progettato per fungere da destinazione di livello mondiale per lo sport, il tempo libero, la cultura e le attività comunitarie. Grazie alla profonda esperienza di Apollo nell’ecosistema dello sport, dei media e dell’intrattenimento, ASC mira a creare un polo urbano dinamico, trasformativo e multifunzionale al servizio della più ampia comunità di Madrid.

L’Amministratore Delegato dell’Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a un nuovo partner impegnato nel club. Apollo Sports Capital è un alleato potente che rispetta la storia, le tradizioni e l’identità distintiva dell’Atlético de Madrid e dei suoi tifosi, apportando al contempo ulteriore forza ed entusiasmo per contribuire a mantenere la nostra crescita e competitività”.

Gil ha aggiunto: “Questa entusiasmante fase successiva si baserà sul modello che ha guidato i nostri progressi negli ultimi anni, e l’Atlético non sarebbe nella posizione in cui si trova oggi senza il supporto di Wanda Group, Quantum Pacific e Ares, il cui sostegno ci ha rafforzato nei momenti cruciali. I nostri successi riflettono anche la dedizione dei nostri dipendenti, l’impegno dei nostri giocatori e allenatori e, soprattutto, l’incrollabile passione dei nostri tifosi, il vero cuore e l’anima del club”.

“Guardando al futuro, insieme vediamo una significativa opportunità per guidare una crescita solida e sostenibile dell’Atlético de Madrid, mentre consolidamo la nostra straordinaria eredità. Per me era importante selezionare un partner di investimento a lungo termine che credesse nella nostra strategia e potesse migliorare le nostre attività fuori dal campo con lo sviluppo della Ciudad del Deporte”, ha concluso Gil.

Robert Givone, Partner di Apollo e co-Portfolio Manager dell’ASC, ha dichiarato: “L’Atlético de Madrid è una delle più grandi istituzioni sportive d’Europa e siamo onorati che Apollo Sports Capital investa in questo club storico e nella sua tradizione di oltre 120 anni. Miguel Ángel ha svolto un lavoro straordinario nel trasformare l’Atlético ed era importante per noi investire nella sua continua leadership, oltre a investire nella squadra e nella comunità locale”.

Givone ha proseguito: “Siamo entusiasti di sostenere la squadra e onorarne lo spirito e le tradizioni, e di aggiungere valore in aree in cui eccelliamo, come la crescita della Ciudad del Deporte e il miglioramento dell’esperienza dei tifosi. Supportare gli ambiziosi piani per la città dello sport può creare un valore significativo sia per il Club che per l’economia locale”.

L’investimento di Apollo Sports Capital è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative, e dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2026. Al termine, l’Atlético de Madrid, inclusi l’Atlético de San Luis e l’Atlético Ottawa, sarà di proprietà di maggioranza di Apollo Sports Capital, insieme a Gil, Cerezo, Quantum Pacific Group e ai fondi Ares Management, come azionisti. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Apollo Sports Capital è una società di investimenti sportivi globale e affiliata di Apollo. ASC investe nell’ecosistema dello sport e degli eventi dal vivo, principalmente in opportunità di investimento creditizio e ibrido. L’Atlético de Madrid sarà l’investimento azionario di maggioranza di punta di ASC e non fa parte di una strategia di proprietà di controllo multi-club. Altri recenti investimenti di Apollo Sports Capital includono i tornei di tennis Mutua Madrid Open e Miami Open, in partnership con la nuova società MARI di Ari Emmanuel e Mark Shapiro. ASC è guidata dal CEO Al Tylis, dai co-gestori di portafoglio Rob Givone e Lee Solomon e dal Chief Strategy Officer Sam Porter.

A&O Shearman ha agito in qualità di consulente legale di Apollo Sports Capital. ECIJA ha agito in qualità di consulente legale dei sigg. Gil e Cerezo”.

Foto: sito Atletico Madrid