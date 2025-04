L’Atletico Madrid alza il pressing per Romero

L’Atletico Madrid cerca un difensore di grande qualità e negli ultimi giorni ha alzato il pressing per Cristian Romero, non incedibile al Tottenham e che gli Spurs portarono in Premier dopo le esperienze italiane con Genoa e Atalanta, mentre la Juventus – dopo averlo acquistato dal club ligure – mai ha davvero creduto in Romero. Secondo AS si è mosso Simeone per cercare di arrivare a Romero in vista della prossima sessione di mercato.

Foto: Instagram Romero