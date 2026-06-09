L’Atletico Madrid al Real: “Ci fate ridere più del Barcellona, smettetela di ‘rubare’ nostri giocatori”

09/06/2026 | 20:52:13

Dopo un primo sfottò, l’Atletico Madrid ha risposto ufficialmente al Real Madrid: “Comunicato ufficiale con le nostre precisazioni sul comunicato ufficiale dei nostri vicini del Real Madrid: 1 Vi hanno tagliato il video del Papa dove diceva di essere anche tifoso dell’Atletico. 2 Avrete confuso l’educazione con la gratitudine, ma perché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo per nulla. 3. Non abbiamo né studiato né valutato alcuna offerta per Julián. 4. Come potremmo non andare d’accordo se ci fate ridere persino più del Barcellona? Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, vedete di smetterla di ‘rubare’ giocatori dalla nostra Accademia. Grazie Real!”

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