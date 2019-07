L’Atletico su Griezmann: “I 120 milioni depositati dal Barça non bastano”. Il comunicato

Poco dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Antoine Griezmann al Barcellona, l’Atletico Madrid ha voluto rendere nota la propria posizione a proposito del trasferimento del francese. Ecco, di seguito, il comunicato pubblicato sul sito dei colchoneros: “Antoine Griezmann, rappresentato dal suo avvocato, si è presentato nella sede della Liga de Futbol Profesional per rescindere unilateralmente il contratto che vincola il giocatore all’Atletico, avendo depositato il Barcellona in nome e per conto del calciatore la clausola da 120 milioni di euro. L’Atletico Madrid considera che la quantità depositata sia insufficiente per far fronte alla clausola di rescissione, posto che è ovvio che l’accordo tra il giocatore e il Barcellona sia stato chiuso prima che la citata clausola si riducesse da 200 a 120 milioni di euro. E, allo stesso modo, è stata anteriore alla data in cui si produsse la modifica della sua clausola la comunicazione che il giocatore ha dato il 14 maggio, annunciando il suo addio al club. L’Atletico Madrid crede che l’estinzione del contratto si sia prodotta prima della fine della scorsa stagione, per azioni e comportamenti portati avanti dal giocatore e, per questo, ha già avviato i procedimenti che ha considerato opportuni per difendere i suoi diritti e i propri legittimi interessi”.

Foto: twitter ufficiale Barcellona