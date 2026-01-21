L’Atalanta vola con Scamacca. 1-0 all’intervallo all’Athletic, la Dea è terza. 0-0 tra Juve e Benfica

21/01/2026 | 21:50:50

Concluse le gare delle italiane delle 21. L’Atalanta conduce 1-0 sull’Athletic Bilbao e al momento sarebbe addirittura terza in classifica. La Juve è 0-0 contro il Benfica.

L’Atalanta la sblocca al 16′. Cross di Zalewski dove Scamacca insacca di testa il vantaggio dei nerazzurri. Proteste del Bilbao per un fallo dell’attaccante, ma il gol è buono. Atalanta in controllo e al 39′ ha una doppia chance clamorosa. De Ketelare semina il panico, palla in mezzo, Scamacca a colpo sicuro, trova Unai Simon. Sulla respinta irrompe Bernasconi, ancora Unai Simon miracoloso. Nel finale, palo per la Dea. Su calcio piazzato, colpo di testa di De Ketelaere, palla sul palo.

Finisce il primo tempo con l’Atalanta avanti 1-0 sull’Athletic Bilbao.

A Torino, parte bene la Juve, che crea alcune chance. Yildiz pericoloso al 17′, destro a giro che finisce fuori di poco. Al 23′ grande chance anche per il Benfica, Sudakov calcia in diagonale di sinistro, grande parata di Di Gregorio, poi Kelly spazza. Ancora Benfica, al 25′, Prestianni su una palla persa di Locatelli si ritrova solo dal limite, palla alta. Al 35′ risponde la Juve, colpo di testa di Miretti, palla alta. Al 40′, punizione pericolosa per il Benfica, Sudakov non impensierisce Di Gregorio. Juve che cresce nel finale, ma finisce 0-0 il primo tempo.

Foto: sito Atalanta