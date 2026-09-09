L’Atalanta vince la Supercoppa Primavera: 4-3 in finale alla Fiorentina
09/09/2026 | 20:09:19
La Primavera dell’Atalanta conquista la Supercoppa per la terza volta nella sua storia al termine di una partita molto combattuta e ricca di gol ed emozioni all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano. I nerazzurri di mister Bosi si aggiudicano il trofeo battendo la Fiorentina campione d’Italia per 4-3.
ACF FIORENTINA (4-2-3-1): Fei, Corduneanu, Turnone (C), Melani, Ademi, Bonanno, Cianciulli, Pietropaolo (46’ Forte), Pirró (73’ Bracchi), Mazzeo, Jallow
A disposizione: Magalotti, Boskovic, S. Beldenti, Egharevba, Angeloni, D. Beldenti, Bianchini, Casamonti, Perrotti. Allenatore: Alessio Aliboni.
All. Alessio Aliboni
ATALANTA (4-3-3): Sonzogni, Percassi (60’ Kane), Rinaldi, Isoa, Leandri, Colombo (73’ Gariani), Pedretti, Olivieri, Ciapini, Perillo (73’ Cakolli), Gasparello (60’ Fugazzola)
A disposizione: Lavezzi, Cojocariu, Frascolla, Aliprandi, Zanatta, Berrima, Olijars
All. Giovanni Bosi
Risultato Finale 4-3 (15’ Colombo A, 48’ Mazzeo, 50’ Perillo, 53’ Bonanno, 79’ AG Forte F, 82’ Cakolli A, 91’ Forte F)
foto x atalanta