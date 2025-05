L’Atalanta vince 3-2 in casa del Genoa. Un gol contestato dell’ex Retegui fa esultare la Dea

17/05/2025 | 22:45:51

L’Atalanta vince in casa del Genoa 3-2, al termine di un secondo tempo spettacolare, con un gol dell’ex, contestatissimo alla fine dal popolo genoano. Al 37′, il Genoa passa in vantaggio con Pinamonti. Colpo di testa dell’attaccante che insacca il vantaggio del Grifone. Genoa che raddoppia al 44′, ma la rete viene annullata per un fallo di mano. Atalanta non pervenuta ma sazia, dopo il terzo posto matematico raggiunto.

Nella ripresa, la gara cambia completamente, Gasperini catechizza i suoi che cambiano atteggiamento. Al 47′ arriva il pareggio di Sulemana che fa un altro gol pazzesco da fuori, ancora più bello di quello contro la Roma.

Il Genoa non ci sta e al 58′ torna avanti ancora con Pinamonti, che insacca il 2-1. Gasperini non vuole perdere, dentro i pezzi da 90. Al 63′ arriva il pareggio, il 2-2, con la prima firma di Daniel Maldini in maglia atalantina.

Sembra avviarsi verso un bel 2-2. Ma al minuto 89 si accende il finale. De Winter si deve fermare, per un problema fisico, l’Atalanta non si ferma, De Keteleare scatta in contropiede, palla a Retegui che insacca il 3-2. Feroci proteste di Marassi e degli ex che rimproverano l’attaccante di aver avuto poco fair play. Anche visto il recente trascorso nel Genoa.

Finisce 3-2 per l’Atalanta che blinda il terzo posto. Ma il finale è molto polemico e acceso.

Foto: sito Atalanta