L’Atalanta va in Champions e fa un regalo alla Juve: Roma battuta 2-1, decisivo Sulemana

12/05/2025 | 22:41:18

L’Atalanta batte 2-1 la Roma e vola in Champions League. La compagine lombarda si qualifica per la massima competizione europea per la quinta stagione nelle ultime 7. La Roma perde sul più bello, non lo faceva dallo scorso dicembre, ma può essere una sconfitta decisiva per la corsa Champions.

Al 9′ la sblocca la Dea. Percussione centrale di De Ketelaere e palla scaricata sull’attaccante nigeriano che si gira sul destro e lascia partite un destro angolato sul quale non può arrivare Svilar. Roma che traballa e Atalanta che sfiora 2-3 palle clamorose per il 2-o. All’11 Atalanta vicina al 2-0 con Ederson, imbucata di Lookman che si crea lo spazio per il tiro con un tunnel su Celik ma alza troppo la mira col sinistro. Al 19′ riparte in contropiede l’Atalanta con Ederson, palla in mezzo d’esterno per il piatto destro impreciso di De Ketelaere. Al 23′ miracolo di Svilar su De Ketelaere, poi Retegui calcia sopra la traversa dopo il rinvio ciabattato da Ndicka.

Nel miglior momento della Dea, cambia la gara e la Roma trova il gol del pareggio. Al 32′ Soule disegna dalla fascia destra un cross col contagiri verso il centro dell’area di rigore per la girata vincente di testa del mediano giallorosso, in anticipo su De Roon. Cambia la gara, la Roma spreca un paio di chance addirittura per il 2-1. Finisce 1-1 un bel primo tempo a Bergamo.

La ripresa parte con ritmi meno alti, la Roma anzi guadagna campo e prova a dare fastidio all’Atalanta. Al 57′ chance Atalanta con Bellanova, che parte da destra per rientrare sul sinistro e concludere l’ex Torino spedendo a lato, ma non di molto.

Al 61′, possibile svolta della gara. Fischiato un calcio di rigore alla Roma. Kone recupera palla e serve Angelino che gliela restituisce sulla corsa, il francese va a terra sul leggero contatto con Pasalic. Ma il VAR rettifica la decisione giustamente, non c’è stato alcun contatto e rigore revocato.

Al 70′, chance per Djimsiti. Lookman d’esterno serve una gran palla per il colpo di testa fuori misura del centrale albanese. Al 76′, passa in vantaggio l’Atalanta. Lookman va al cross basso dalla sinistra, Samardzic gioca di sponda per il collo esterno di Sulemana che termina la sua corsa alle spalle di Svilar.

Esplode Bergamo, la Roma è al tappeto. Ma i giallorossi ci provano fino alla fine. Forcing dei giallorossi. Finisce 2-1 per l’Atalanta. La Dea vola a 71 punti, la Dea vola in Champions League, per il quinto anno nelle ultime 7 stagioni. La Roma resta a 63 punti, a -1 da Juventus e Lazio. Regalone per i bianconeri che con due vittorie sono quarti in virtù degli scontri diretti a favore contro i biancocelesti.

Foto: X Atalanta