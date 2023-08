L’Atalanta U23 parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La nota della FIGC

Era nell’aria e ora c’è anche l’ufficialità da parte della Federcalcio. Dopo la Juventus Next Gen un’altra seconda squadra sarà ai nastri di partenza della prossima Serie C. Si tratta dell’Atalanta Under 23. Lo ha deciso il Consiglio Federale della FIGC tenutosi oggi. Questa la nota sul sito della Federazione: “Preso atto delle decisioni di ieri del Tar, che ha accolto il ricorso del Lecco e bocciato quello della Reggina, il Consiglio Federale ha confermato che procederà all’integrazione dell’organico della Serie B solo all’esito dell’ultimo giudizio. Si aspetterà quindi il Consiglio di Stato, ad oggi fissato al 29 agosto. Qualora venisse confermata l’esclusione della Reggina, la città potrebbe probabilmente ripartire da un campionato della LND ricorrendo all’articolo 52 Comma 10: “Dobbiamo tenere conto dell’equilibrio dei nostri campionati – ha dichiarato Gravina – ma la Federazione è sempre stata molto sensibile nel non mortificare piazze così importanti”.

Per quanto riguarda il campionato di Serie C, il Consiglio ha deciso, invece, di provvedere all’integrazione attraverso il ripescaggio dell’Atalanta Under 23, in luogo dell’esclusione del Siena. A seguito della rinuncia della Torres a partecipare al campionato di Serie B femminile 2023/2024, formalizzata in data odierna, il Consiglio ha dato delega al presidente Gravina, insieme ai vice presidenti, per definire i nuovi termini per l’integrazione dell’organico, adottando i medesimi criteri già precedentemente approvati con il Comunicato Ufficiale n.208/A dello scorso 5 giugno”.

Foto: sito Atalanta