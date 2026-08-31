L’Atalanta tra Cabal e Romagnoli. E la Juve alla finestra per Tagliafico

31/08/2026 | 18:10:12

L’Atalanta vorrebbe ancora prendere un difensore: ha bloccato Romagnoli dallo scorso 20 luglio, ma non smette di pensare a Juan Cabal e ha aumentato il pressing nelle ultime ore. Il colombiano aveva già detto no al Bologna e a un altro club, i suoi agenti hanno un grande rapporto con Cristiano Giuntoli e la situazione va monitorata fino alla fine. La Juventus è interessata perché, se ci fosse la tempistica giusta, sarebbe ancora in tempo per provare a prendere Nicolas Tagliafico dal Lione per la corsia mancina.

Foto: Instagram Romagnoli