L’Atalanta sogna l’impresa a Torino, trenta anni dopo…

Bergamo sogna dopo aver sofferto tanto. La città lombarda è stata l’epicentro dell’epidemia da Covid-19 in Italia e adesso sta tentando di tornare alla normalità. È la notte in cui gli orobici possono provare ad alimentare un sogno. Perché dopo aver pescato il Paris Saint Germain ai sorteggi di quarti di finale di Champions League, l’Atalanta è attesa dal fondamentale match di questa sera all’Allianz Stadium di Torino, contro la Juventus. Con i tre punti, gli uomini di Gasperini si porterebbero a sei lunghezze dai bianconeri, candidandosi seriamente alla corsa scudetto. Gomez e compagni sono chiamati ad una vera e propria impresa, visto che Torino rappresenta un tabù per gli ospiti, un fortino invalicabile dall’8 ottobre del 1989, quando la Dea si impose al Comunale, grazie al sigillo di Caniggia.

Foto: Twitter Ufficiale Atalanta