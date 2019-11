L’Atalanta sfiora l’impresa: 1-1 contro il City, primo punto in Champions per la Dea

L’Atalanta sfiora l’impresa contro il Manchester City di Pep Guardiola. A San Siro termina 1-1, al gol di Sterling risponde Pasalic. È il primo punto in Champions League per la squadra di Gasperini, che va vicina al bersaglio grosso nei minuti finali con gli inglesi in 10 uomini per l’espulsione di Bravo e senza portiere di ruolo (tra i pali è andato Walker). Il City resta in vetta al girone a 10 punti, con Dinamo Zagabria e Shakhtar a 5 punti.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City