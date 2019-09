L’Atalanta sbanca l’Olimpico: Zapata e De Roon piegano la Roma 2-0

Colpo grosso dell‘Atalanta che sbanca l’Olimpico e si aggiudica l’anticipo della quinta giornata di Serie A. Dopo un primo tempo equilibrato (da segnalare la grande parata di Gollini su Dzeko), nella ripresa la gara si accende. Zaniolo sfiora il vantaggio per la Roma, poi al 70′ arriva la doccia fredda per i giallorossi: Veretout commette un errore in fase d’impostazione che Gomez, Freuler e infine Zapata trasformano in rete. Ancora una volta c’è lo zampino del colombiano in una rete dei nerazzurri. Nel finale c’è spazio per il raddoppio firmato De Roon che insacca da pochi passi sugli sviluppi di una punizione. L’Atalanta sale così a quota 10 punti, la Roma resta ferma a 8.

Martedì 24 settembre

19:00 Verona-Udinese 0-0

21:00 Brescia-Juventus 1-2 (Donnarumma – autogol Chancellor, Pjanic)

Mercoledì 25 settembre

19:00 Roma-Atalanta 0-2 (Zapata, De Roon)

21:00 Fiorentina-Sampdoria

21:00 Genoa-Bologna

21:00 Inter-Lazio

21:00 Napoli-Cagliari

21:00 Parma-Sassuolo

21:00 Spal-Lecce

Giovedì 26 settembre

21:00 Torino-Milan

CLASSIFICA: Juventus 13; Inter 12; Atalanta 10; Napoli 9; Roma 8; Lazio, Bologna 7; Milan, Torino, Cagliari, Brescia, Sassuolo 6; Verona 5; Genoa, Udinese 4; Parma, Lecce, Sampdoria Spal e Udinese 3; Fiorentina 2.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta