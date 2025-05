L’Atalanta saluta Rafael Toloi: “Grazie Capitano”

23/05/2025 | 17:30:20

Sarà una domenica di festa per la qualificazione in Champions League ma anche di lacrime a Bergamo. La società orobica ha infatti ufficializzato l’addio di Rafael Toloi, ovvero una delle storiche bandiere della squadra di Gasperini. Il difensore non sarà in campo contro il Parma a causa di un problema fisico ma avrà comunque modo di salutare i tifosi. Di seguito il messaggio social: “10 anni insieme. 313 volte, fianco a fianco. 1 maglia, sempre sudata. Infiniti ricordi. Grazie Capitano”

Foto: Instagram Toloi