L’Atalanta saluta Djimsiti: “Una maglia sudata 334 volte, momenti che resteranno”

17/08/2026 | 14:55:50

L’Atalanta saluta Djimsiti sui social, ripercorrendo gli anni del difensore con la Dea: “Un grazie non basta, in bocca al lupo Berat. Una maglia sudata 334 volte. Momenti che resteranno per sempre” ha scritto il club bergamasco che poi prosegue. “Numeri che hanno contribuito in maniera considerevole a scrivere la storia recente del Club, raggiungendo l’apice con la conquista del primo storico trofeo internazionale dell’Atalanta nella finale della Europa League del 22 maggio 2024, disputata da Djimsiti con la fascia di capitano. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro ringraziano sentitamente Berat, non solo per il suo contributo sul campo ma anche per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento alla maglia, augurandogli le migliori fortune per questa nuova esperienza professionale e per il suo futuro”.

foto x atalanta