L’Atalanta risponde all’Inter: Parma battuto 3-1. La Dea è momentaneamente al primo posto

L‘Atalanta riparte da dove si era fermata prima della sosta. La Dea batte abbastanza agevolmente il Parma al Tardini per 3-1. In particolare, straordinario primo tempo per la compagine di Gasperini. Pronti-via e vantaggio della compagine di Gasperini, al 2′ con il bomber Retegui, che vuole rispondere alla doppietta di Thuram. Colpo di testa perfetto per l’attaccante della Nazionale. Il Parma prova a reagire, alza i ritmi ma nelle ripartenze concede spazi all’Atalanta che raddoppia con Lookman, ma il gol è annullato per un leggero fuorigioco del nigeriano.

L’Atalanta continua la spinta e al 41′ trova il raddoppio con Ederson che insacca il 2-0 al termine di una bella azione. Il Parma si sveglia e nel finale è Bonny a impegnare Carnesecchi. Finisce 2-0 il primo tempo con una grande Atalanta.

Ma la pressione del Parma di fine primo tempo riparte anche nella ripresa e viene subito premiata da un gran bel gol di Cancellieri al 49′. La gara cambia, il Parma prova a crederci, il Tardini si rianima. Si accendono anche gli animi, con Gasperini che viene espulso. Ma la Dea c’è, prima vede annullarsi il 3-1 ancora con Lookman, poi lo stesso nigeriano trova il 3-1 che fa calare il sipario sul match. E’ la migliore Atalanta di sempre, che sale a 28 punti come l’Inter, al comando. Settima vittoria di fila per la Dea, 34 gol fatti, numeri da capogiro e non più da sorpresa.

Foto: sito Atalanta