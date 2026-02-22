L’Atalanta rimonta il Napoli (2-1) con le reti di Pasalic e Samardzic

22/02/2026 | 16:59:08

È terminata in una vittoria bergamasca la partita delle 15 di Serie A tra Atalanta e Napoli.

La formazione di Antonio Conte ha iniziato al meglio il match, imponendo sin da subito il proprio gioco e riuscendo a trovare la rete del vantaggio al 18’ del primo tempo con Beukema. Al 41’ viene fischiato un calcio di rigore al Napoli per un possibile fallo di Hien su Hojlund, ma dopo una revisione al VAR la decisione viene revocata, e le squadre rientrano negli spogliatoi con il Napoli avanti di un gol. Nel secondo tempo il Napoli continua a mostrarsi offensivo, vedendosi anche annullare un gol di Gutierrez per un fallo di Hojlund su Hien. Al 61’ i padroni di casa sfruttano un calcio d’angolo e trovano il gol del pareggio con un colpo di testa di Pasalic. All’81’ i bergamaschi trovano il gol della rimonta con il colpo di testa di Lazar Samardzic su assist di Bernasconi che ha chiuso la partita sul 2-1 per i padroni di casa.

Foto: Instagram Samardzic