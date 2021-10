L’Atalanta ribalta la Samp (3-1). Il rigore di Barak agguanta il pari per il Verona a Udine

A Marassi la Sampdoria passa in vantaggio con Caputo al 10′, poi l’autorete di Askildsen e la rete di Zapata ribaltano per l’Atalanta nel giro di quattro minuti. Il terzo centro della Dea viene annullato e all’ultimo minuto disponibile Ilicic cala il tris. Vittoria importante per i nerazzurri dopo lo stop di domenica.

L’Udinese apre le marcature nel match casalingo contro l’Hellas Verona dopo appena tre minuti con il primo gol di Success. L’orgoglio della formazione di Tudor regala il pari al minuto 83, dopo un lungo check del VAR Marchetti concede il rigore, Barak non sbaglia. Finisce 1-1 alla Dacia Arena.

Foto: Twitter Verona