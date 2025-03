Si temeva uno stop non di breve durata, purtroppo per l’Atalanta è andata esattamente così. Juan Cuadrado si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio di domenica scorsa in casa della Juventus, è stata riscontrata una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Ovviamente Gasperini non lo avrà contro l’Inter domenica scorsa e anche nelle prossime partite.

Foto; Instagram Atalanta