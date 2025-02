L’Atalanta perde anche Hien: lesione di primo grado

Non di certo un momento fortunato per l’Atalanta. La Dea infatti, dopo aver perso Kolasinac, Kossounou e Scalvini, è costretta a rinunciare anche a Hien. Il difensore nerazzurro, che si è fermato nell’allenamento in vista della sfida contro il Club Brugge, ha accusato un problema muscolare, più nello specifica una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Un infortunio che complica la vita a Gasperini visto che il calciatore rimarrà fuori per poco meno di un mese.

FOTO: sito Atalanta