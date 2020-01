L’Atalanta pensa al futuro: preso il baby slovacco Hecko. Contratto depositato in Lega

L’Atalanta non cambia mentalità e punta ancora sui giovani. La società bergamasca ha chiuso l’acquisto di Richard Hecko, difensore slovacco classe 2003. Prelevato dallo Slovan Bratislava, il giocatore è già un punto fermo della nazionale giovanile del suo paese e ora si aggregherà alla formazione Primavera nerazzurra. Il contratto di Hecko è stato già depositato in Lega: un trasferimento a titolo definitivo perfezionato in ogni dettaglio.